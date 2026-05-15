Одержимый молодостью миллионер дал советы, как улучшить качество спермы

Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

Американский миллионер Брайан Джонсон, одержимый идеей сохранения молодости, расхвалил качество своей спермы. Об этом пишет Daily Star.

48-летний Джонсон отреагировал на выступление министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, который заявил, что США переживают «кризис количества сперматозоидов». Миллионер подтвердил эти слова, и добавил, что у 100 процентов американцев в сперме есть микропластик. Затем Джонсон похвалился, что в его сперме нет микропластика, а фертильность находится на уровне 20-летнего молодого человека.

Как отмечает Daily Star, миллионер никак не подтвердил свои слова, однако дал советы по сохранению мужского здоровья. В частности, он посоветовал спать по семь-девять часов, ложиться спать в одно и то же время, отказаться от алкоголя, табака и наркотиков. Кроме того, Джонсон рекомендовал исключить из рациона фастфуд, чрезмерное количество жиров и сахар.

Ранее Джонсон вызвал неоднозначную реакцию в сети, после того, как расхвалил влагалище своей возлюбленной. Оно, по словам миллионера, входит в один процент лучших влагалищ в мире.