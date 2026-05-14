Перечислены самые вредные консервы

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что консервы могут как принести пользу организму, так и навредить ему. Публикацию на эту тему он сделал в своем Telegram-канале.

Фруктовые консервы в сиропе Вялов назвал вредными из-за большого количества сахара в составе. Он добавил, что пользы не приносят также консервированные супы и готовые блюда.

«Согласно результатам исследований, их употребление связано с многими проблемами для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет второго типа», — написал врач.

Рыбные консервы же врач назвал полезными, поскольку они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D и кальций. Они снижают риск смерти от заболеваний сердца на 13 процентов. Вялов добавил, что полезно также есть консервированные овощи в собственном соку и консервы из бобовых.

