Врач Одерий: привычка пить холодный кофе может привести к набору веса

С наступлением тепла холодный кофе уверенно становится одним из самых популярных напитков. Например, кофейные коктейли со льдом летом кажутся особенно привлекательными. Во многие варианты таких напитков добавляют сладкие сиропы, карамель, сливки, мороженое, шоколадные соусы. В результате один большой стакан может содержать количество сахара, сопоставимое с несколькими конфетами или кусками торта.

Об этом рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий.

«При регулярном употреблении это означает дополнительный избыток калорий. Для здорового человека одна такая порция время от времени не представляет проблемы. Но если подобные напитки становятся ежедневной привычкой, это может способствовать постепенному набору веса. Особенно внимательно к этому стоит относиться людям с преддиабетом и сахарным диабетом», — предупредила эксперт.

Есть и ещё один важный момент: холодный кофе легко выпить слишком быстро, добавила врач.

«Горячий кофе мы обычно пьём медленно, небольшими глотками. Холодный напиток в жару часто выпивается буквально за несколько минут. А вместе с этим человек быстро получает большую дозу кофеина, сахара и калорий. Кроме того, объём холодных кофейных напитков обычно значительно больше стандартной чашки эспрессо или капучино», — заявила специалист.

Если человек пьёт несколько больших холодных кофе в течение дня, при этом мало употребляет обычной воды и много потеет, могут появляться сухость во рту, учащённое сердцебиение, слабость и головная боль, предупредила эндокринолог.

«Также важно учитывать влияние кофеина на нервную систему. В жаркую погоду сосудистая система и так работает в условиях повышенной нагрузки, а кофеин дополнительно стимулирует организм. У чувствительных людей это может усиливать тревожность, внутреннее напряжение, ощущение сердцебиения, дрожь и общий дискомфорт. Особенно это актуально для людей с тревожными расстройствами и склонностью к тахикардии», — рассказала врач.

Она посоветовала выбирать напитки без сиропов и сладких добавок, контролировать объём, не заменять кофе обычную воду, учитывать общее количество кофеина за день и не пить такие напитки поздно вечером.

