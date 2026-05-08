Как общение помогает продлить жизнь

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что люди с устойчивыми социальными связями живут дольше, а хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти.

Она пояснила: общение позволяет делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя нужным. Нехватка контактов ведет к хроническому стрессу, который запускает воспалительные процессы и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Кроме того, совместные активности (прогулки, спорт) помогают формировать здоровые привычки, а разговоры — даже с малознакомыми людьми — служат мощной когнитивной тренировкой. При этом достаточно нескольких близких друзей и умеренного общения, чтобы получить пользу для здоровья.

Ранее испанский нейробиолог Джонатан Бенито заявил, что добрые люди имеют существенное преимущество перед злыми в вопросе здоровья.