Эксперт ВОЗ предупредил об опасности мармелада

Мармелад с синтетическими красителями, ароматизаторами и консервантами может быть потенциально опасен для жизни. Он способен провоцировать серьёзные заболевания, вплоть до онкологических, рассказал в беседе с «Абзацем» эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин.

Специалист подчеркнул, что основную массу такой продукции можно отнести к «мусорной еде». Употребление подобных продуктов, по словам эксперта, может привести к ожирению, заболеваниям пищеварительной системы, аллергическим реакциям и — в худших случаях — к онкологии.

Эксперт привёл красноречивые данные: в 2023 году был проведён анализ жевательного мармелада 30 марок, и только восемь из них соответствовали законодательству и повышенному стандарту «Роскачества». Сама организация предлагает, чтобы в продукции не было «никакой химии» и было понижено содержание сахара, которого там «огромное количество».

Дёмин призвал Роспотребнадзор активнее контролировать технологии, качество и безопасность пищевой продукции, особенно импортного мармелада.