Диетолог сообщила о неожиданной пользе чипсов

Врач-диетолог Наталья Мизинова пояснила, в каких ситуациях употребление чипсов может оказаться оправданным, хотя в целом продукт нельзя назвать полезным.

По словам специалиста, снеки способны дать быстрые калории, когда другая еда недоступна, передаёт NEWS.ru.

«Так, в сложном туристическом походе ты достаёшь пакетик снеков: внутри он защищён от влаги, и ты быстро перекусываешь, получая необходимые калории», – пояснила медик.

Ещё один плюс, добавила она, – эмоциональный эффект, когда человек получает удовольствие и наслаждение от пищи.

«Иногда это стоит учитывать, но не на постоянной основе и в небольших количествах. Главное помнить, что регулярное употребление чипсов чревато ожирением и проблемами с ЖКТ. Продукт содержит трансжиры и химические вещества, которые вызывают тревогу с точки зрения здоровья», – резюмировала диетолог.

