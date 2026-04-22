Нутрициолог развеял мифы о водном балансе

Один из самых распространенных мифов состоит в том, что всем без исключения надо пить 2 литра воды в день.

© Freepik

«На самом деле универсальной цифры не существует. Потребность в жидкости зависит от возраста, температуры воздуха, уровня физической активности, питания, состояния здоровья и даже от того, сколько жидкости человек получает с едой. Супы, овощи, фрукты, кисломолочные продукты тоже вносят вклад в водный баланс. Еще один популярный миф связан с формулой 30 мл воды на 1 кг веса. Эта рекомендация часто подается слишком упрощенно, из-за чего люди начинают считать норму по фактической массе тела, даже если у них есть избыточный вес. Но в подобных расчетах обычно имеют в виду идеальную, а не фактическую массу тела», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Сколько воды в день нужно пить при весе около 100 кг?

Например, если человек ростом 165 см весит 100 кг, это не значит, что ему нужно выпивать 3 литра воды в день.

«Ориентироваться правильнее на его физиологически адекватный вес. Это около 54 кг. Тогда потребность составит примерно 1,5−1,6 литра в сутки, а вовсе не 3 литра. Из них не менее 70% должна составлять чистая питьевая вода. Остальные 30% поступать в организм в составе других продуктов или жидкостей. Это важный момент, потому что избыточное употребление воды тоже не делает человека здоровее», — сообщила врач.

Помогает ли вода «очистить организм»?

Еще один миф: нужно пить как можно больше, чтобы «очистить организм», «разогнать обмен веществ» или «вывести токсины».

«На самом деле детоксикацией занимаются печень, почки, кишечник и другие системы организма, а не сама по себе вода в отрыве от общего состояния здоровья. Вода важна для нормальной работы этих механизмов, но не является волшебным средством, автоматически решающим все проблемы», — резюмировала нутрициолог.

