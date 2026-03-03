Эксперт объяснила, когда термобелье может навредить

Ношение термобелья в условиях города может нанести вред здоровью. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Гайдина.

По словам специалиста, использование термобелья для кратковременных выходов на улицу, например, во время поездки в метро, создаёт риск перегрева организма.

«Если вам нужно добежать до метро, а потом вы будете ехать в метрополитене в термобелье, это не очень хорошо, потому что тело будет перегреваться. Также в такой ситуации из-за термобелья тело будет находиться в состоянии гиперкомпрессии, из-за чего могут возникнуть различные заболевания», — объяснила Гайдина.

Эксперт отметила, что последствиями неправильного использования термобелья могут стать опрелости, контактные дерматиты и более серьёзные проблемы с кожей.

В то же время врач подчеркнула, что термобелье незаменимо в ситуациях, когда человек длительное время находится на холоде. В первую очередь это касается тех, кто работает на улице в неблагоприятных погодных условиях и при повышенной влажности. Термобельё защищает от переохлаждения, которое может вызвать простуду, а также заболевания мочеполовой системы.