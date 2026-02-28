Кардиолог объяснил причины проблем со сном после 40 лет

С возрастом становится сложнее уснуть и проспать без пробуждений, заявила кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова. Причины проблем со сном она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«После 40-45 лет выработка гормона сна мелатонина постепенно ухудшается. К 70 годам его уровень у многих людей значительно ниже, чем в молодости. Это значит, что ослабевает ночной "сигнал", который показывает организму, что наступило время сна. Это облегчает ранние пробуждения, удлиняет засыпание, повышает чувствительность к свету и звуку», — объяснила Бонадыкова.

Кроме того, по ее словам, в норме ночью происходит снижение уровня гормона кортизола, а к утру начинается его повышение. Однако с возрастом и из-за хронического стресса уровень кортизола начинает повышаться к вечеру. Это и вызывает трудности с засыпанием, ухудшает глубину сна и делает его фрагментарным.

Еще одной причиной проблем со сном являются нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, добавила врач. Частые ночные пробуждения характерны для людей с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма.

Наконец, по словам Бонадыковой, влиять на ночной сон может прием некоторых лекарств. Например, мочегонные, принятые во второй половине дня, усиливают частоту ночных походов в туалет. А некоторые антиаритмические средства и препараты для контроля давления вызывают дневную сонливость, уточнила кардиолог.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов раскрыл неочевидную причину плохого сна. В этом, по его мнению, могут быть виноваты узкие двухспальные кровати.