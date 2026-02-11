Когда стоит проверить уровень ферритина

На фоне роста интереса к профилактической диагностике анализ на ферритин становится всё более востребованным. Однако специалисты предупреждают: как слишком низкий, так и избыточно высокий уровень этого белка могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, а самостоятельная интерпретация результатов без консультации врача чревата ошибками.

В условиях распространения практики регулярной сдачи анализов крови всё больше людей обращают внимание не только на гемоглобин, но и на уровень ферритина – белка, отражающего запасы железа в организме. По мнению экспертов, такой подход позволяет выявить скрытый дефицит железа задолго до появления выраженных симптомов анемии.

Как пояснила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская, концентрация ферритина ниже 30 нг/мл указывает на скрытый дефицит железа. Даже при отсутствии явных признаков анемии такой показатель значительно повышает риск ее развития в ближайшее время.

Вместе с тем сдавать анализ на ферритин рекомендуется не всем подряд, а по определённым показаниям. К ним относятся планирование и течение беременности, жалобы на постоянную слабость, быструю утомляемость, выпадение волос и сухость кожи, перенесённые операции или травмы с кровопотерей, а также соблюдение вегетарианской диеты или рациона с серьёзными ограничениями. Важно учитывать и уровень гемоглобина: показатель ниже 120–130 г/л также требует врачебного внимания и, при необходимости, назначения препаратов железа.

Однако эксперты подчёркивают, что завышенные значения ферритина не менее опасны. Повышенная концентрация этого белка может свидетельствовать о наличии воспалительных процессов, нарушениях работы печени, гипертиреозе, наследственном гемохроматозе или даже онкологических заболеваниях. Именно поэтому оценивать результаты анализа следует в комплексе с другими исследованиями, а окончательную интерпретацию доверять специалисту.

Оптимальный диапазон ферритина составляет 70–95 нг/мл для женщин и 100–150 нг/мл для мужчин. Стремление искусственно повысить этот показатель выше нормы не принесёт пользы здоровью и может затруднить выявление скрытых патологий, например, хронического воспаления.

Медики также предупреждают об опасности самолечения препаратами железа. Приём биодобавок или лекарственных средств без предварительного анализа и назначения врача может привести к нежелательным последствиям. Специалист подбирает препарат с учётом индивидуальных особенностей пациента. Только такой подход обеспечивает безопасное восполнение дефицита железа без риска для здоровья.