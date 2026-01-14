Чем опасны детокс-диеты после праздников

Врач предупредил о рисках детокс-диет после праздников
Низкоуглеводный режим питания и интервальное голодание также приводят к негативным последствиям.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.
«Если человек после праздников думает, что ему нужна специализированная детокс-диета, то это напоминает ситуацию, когда отец не общается с ребёнком, а потом хочет его завалить подарками. Человек просто откупается от своего организма, думает, что месяц побудет на диете и всё наладится, но нет, не наладится. Отдельные всплески опасных нутриентов обладают катастрофической разрушительной способностью. Самое опасное — это низкоуглеводный режим питания тех людей, которые к этому не подготовлены или имеют бляшки в сонных артериях. Потому что, если бляшки есть, то они будут становиться творожистыми и куски будут улетать в головной мозг, там инсульт. Второй очень опасный вариант — это интервальное голодание, здесь мы видим бесконечное удаление желчных пузырей у совершенно молодых женщин и мужчин, у которых до интервального голодания было всё понятно. Если желчь застаивается на сутки, то потом образуется взвесь, потом камни. А сегодня рекомендации по удалению камней достаточно жёсткие. Также следует избегать любых вычурных детокс-диет. Они просто не проверены».