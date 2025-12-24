Названы самые опасные для печени алкогольные напитки

Диетолог, терапевт Елена Устинова рассказала, какие напитки особенно опасны для печени. Самые опасные из них врач перечислила в беседе с Life.ru.

«Наибольший вред печени наносят алкогольные коктейли. В них, как правило, содержится большое количество сахара, а также различные консерванты и искусственные красители», — предупредила терапевт.

Опасным для печени она также назвала шампанское. Устинова объяснила, что алкоголь из этого напитка всасывается быстрее из-за газированности. Кроме того, в шампанском может содержаться много сахара, который провоцирует брожение в кишечнике.

Помимо этого, врач включила в список опасных для печени алкогольных напитков различные ликеры. По ее словам, они содержат много спирта и сахара, но при этом обладают приятным вкусом. Из-за этого человек рискует выпить больше положенного, уточнила доктор.

Устинова добавила, что при соблюдении умеренности некоторые алкогольные напитки можно считать относительно безопасными. По ее мнению, серьезной угрозы для печени не создаст один бокал сухого белого или красного вина.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев объяснил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Он заверил, что спиртные напитки в абсолютно любых количествах вредят здоровью.