Опровергнут главный миф о лечении простуды

Витамин С и продукты с его содержанием почти бесполезны при простуде и гриппе, заявил руководитель отдела биологических наук Имперского колледжа Лондона Дэниел М. Дэвис. Главный миф о лечении респираторных инфекций он опроверг в беседе с изданием The Guardian.

Биолог подчеркнул, что большие дозы витамина С не предотвращают простуду и тем более не лечат ее. По его словам, самое большее, что может сделать витамин С, — это сократить продолжительность болезни на восемь процентов. Но даже этот скромный эффект, как утверждает ученый, выглядит сомнительно.

Ученый отметил, что хотя витамин С не способен исцелять от гриппа, он очень важен для здоровья. Он является мощным антиоксидантом, защищающим клетки организма от вредных соединений, образующихся в результате воздействия токсинов и загрязнения окружающей среды. Кроме того, витамин С помогает железу лучше усваиваться, а также используется организмом в производстве коллагена.

Ранее пульмонолог Максимо Гомес рассказал о разнице в симптомах простуды и гриппа. По его словам, грипп начинается внезапно и для него характерны высокая температура и боль в мышцах, а простуда развивается постепенно.