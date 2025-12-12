Какие витамины помогают снизить холестерин

Многие из нас слышали о том, что некоторые витамины могут помочь снизить уровень холестерина. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся, какие витамины действительно могут оказать положительное влияние, а какие — нет, и почему важно помнить, что витамины — это не панацея.

«Интерес к „витаминам для снижения холестерина“ растет, но научные данные показывают: большинство витаминов не оказывают значимого влияния на уровень LDL — главного атерогенного показателя. Тем не менее, есть несколько нутриентов, которые действительно могут корректировать липидный профиль, хотя и не заменяют медикаментозную терапию», — рассказывает врач-терапевт, кардиолог Виктория Иванец.

Ниацин (витамин B3)

Это, пожалуй, самый известный витамин, который связывают со снижением холестерина. Ниацин может помочь:

Повысить уровень HDL («хорошего» холестерина) — это очень важно, так как HDL помогает выводить излишки холестерина из организма.

Снизить уровень триглицеридов — это еще один вид жиров в крови, высокий уровень которых также связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Снизить уровень LDL («плохого» холестерина) — он препятствует его образованию в печени.

«Однако терапевтические дозы сопровождаются частыми побочными эффектами (покраснение кожи, гепатотоксичность). Поэтому ниацин не рекомендуется как основная стратегия снижения холестерина и чаще используется как поддержка у отдельных пациентов», — рассказывает эксперт.

Омега−3

Хотя это не совсем витамины в классическом понимании (это жиры), они часто упоминаются в контексте снижения холестерина и здоровья сердца. Омега−3 могут помочь:

Снизить уровень триглицеридов — это их основное и наиболее доказанное действие.

Незначительно повысить уровень «хорошего» холестерина — этот эффект менее выражен, чем у ниацина.

Уменьшить воспаление — омега−3 обладают противовоспалительными свойствами, что косвенно положительно сказывается на состоянии сосудов.

«EPA и DHA — жирные кислоты морского происхождения — действительно обладают доказанным эффектом снижения триглицеридов. Это важно у пациентов с гипертриглицеридемией, поскольку высокий уровень ТГ также повышает сердечно-сосудистые риски. Однако, отмечу, что влияние омега−3 на LDL минимально или вовсе отсутствует. Поэтому говорить, что омега−3 „чистят сосуды“, некорректно. Они снижают воспалительный фон и триглицериды, но не могут заменить препараты первой линии», — утверждает врач-терапевт.

Что не работает

Важно понимать, что большинство других витаминов, таких как витамины C, D, E, группы B (кроме ниацина), не имеют прямого доказанного эффекта на снижение уровня холестерина в крови. Их основная функция в организме другая. Они участвуют в различных биохимических процессах, например:

Витамин C — антиоксидант, важен для иммунитета и синтеза коллагена.

Витамин D — необходим для здоровья костей и иммунной системы.

Витамин E — мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждений.

Другие витамины группы B — участвуют в энергетическом обмене, работе нервной системы и кроветворении.

Эти витамины важны для общего здоровья, но они не нацелены на регуляцию уровня липидов в крови.

«Большинство популярных витаминов, антиоксиданты — не показали способности снижать уровень холестерина или уменьшать риск атеросклероза. Более того, некоторые исследования выявили потенциал отрицательных эффектов при их длительном приеме в больших дозах. Большинство растительных добавок также не имеют убедительной доказательной базы: клинические исследования показывают слабые и непоследовательные результаты», — рассказывает Виктория.

Почему витамины — не лекарство от холестерина

Несмотря на то, что ниацин и омега−3 могут оказать положительное влияние, витамины в целом не являются заменой медицинскому лечению и здоровому образу жизни. Кроме того, даже они могут иметь побочные эффекты, особенно при приеме в высоких дозах. Ниацин, например, может вызывать покраснение кожи, зуд, проблемы с печенью. Поэтому принимать витамины в больших количествах без консультации с врачом опасно.