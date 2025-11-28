Эксперт перечислил лучшие источники витамина С

С наступлением холодов внимание к витаминным комплексам растет, а аскорбиновая кислота снова становится одним из самых востребованных средств для укрепления иммунитета. Однако вокруг витамина С по-прежнему существует множество мифов — от переоцененной пользы цитрусовых до уверенности, что повышенные дозировки способны полностью защитить от простуды. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какую роль аскорбиновая кислота действительно играет в организме, какие продукты содержат ее в наибольшем количестве, как правильно готовить такие продукты, чтобы сохранить пользу, и почему избыточный прием может привести к серьезным нарушениям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснила ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Любовь Сутормина, витамин С — незаменимое вещество, необходимое для синтеза коллагена, поддержания крепости костей и эластичности кожи. Человек не способен синтезировать аскорбиновую кислоту самостоятельно и не может накапливать ее впрок, поэтому даже короткие перерывы в полноценном питании приводят к дефициту. Осенью и зимой нехватка такого вещества развивается особенно часто: свежих овощей и ягод становится меньше, а организм расходует витамин С быстрее из-за сезонной вирусной нагрузки.

Широко распространено мнение, что главным источником аскорбиновой кислоты являются апельсины и лимоны. Доцент кафедры Анна Портнова подчеркнула, что реальными лидерами являются шиповник, красный болгарский перец, смородина, облепиха, киви и петрушка. В цитрусовых витамина значительно меньше. Среди аптечных форм лучше усваиваются водорастворимые варианты — сиропы, порошки и жевательные таблетки. Людям с чувствительным желудком подходят мягкие формы, например аскорбат кальция, который хорошо сочетается с рядом витаминов и минералов.

Особое внимание специалисты советуют уделять тому, как готовятся продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Витамин С разрушается при длительном нагреве, соприкосновении с воздухом и повторном разогреве еды. Чтобы сохранить максимальную пользу, овощи рекомендуют употреблять сырыми или готовить быстро и щадящим способом.

Мнение о том, что чем больше витамина С, тем лучше, эксперты называют опасным заблуждением. Анна Портнова отметила, что избыток может привести к болям в животе, диарее, изжоге, тошноте, бессоннице, раздражительности, аллергическим реакциям и повышенному риску образования камней в почках. Поэтому важно соблюдать суточную норму: около 90 мг для мужчин, 75 мг для женщин и до 120 мг для беременных.