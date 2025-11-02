Эксперт развеял миф о чистке печени

Детоксикация печени — тренд последних лет, однако, по мнению врачей, популярные методы очистки, предлагаемые непрофессионалами, бесполезны. Эффективнее всего — это не пытаться помочь печени, а создавать условия для ее естественной саморегуляции.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что термин «чистка печени» является маркетинговым трюком, распространенным в альтернативной медицине.

По словам гастроэнтеролога Вероники Самолетовой, чистка печени часто включает прием биологически активных добавок, препаратов или других средств.

Однако, как утверждают специалисты, печень — это главный фильтр организма и может очищаться сама.

Признаки зашлакованности печени, такие как усталость, проблемы с кожей и горечь во рту, не имеют научного обоснования, поясняют эксперты. Эти симптомы часто являются проявлением других заболеваний, таких как дискинезия желчевыводящих путей или стресс. Подлинные заболевания печени диагностируются по результатам лабораторных анализов, а не по субъективным ощущениям, пишут "Известия".

Помимо этого, пропагандируемые биологически активные добавки (БАДы) не проходят такой строгой проверки, как лекарства, что приводит к рискам.

«Если они и работают, то чаще как эффект плацебо. Кроме того, БАДы вообще не проходят такую же проверку, как лекарственные препараты, у них упрощена система регистрации. Поэтому в биологически активные добавки можно добавить по факту любые компоненты. В последнее время очень часто происходит так, что состав на упаковке совсем не соответствует реальному», — отметила Самолетова.

Врачи подчеркнули, что для поддержания здоровья печени важен сбалансированный образ жизни. Ограничение употребления сахара, жареной пищи, фастфуда, алкоголя и добавление в рацион овощей, фруктов и белков поможет соблюдать здоровье печени без экстремальных методов.