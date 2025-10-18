Определена самая полезная поза для сна

Диетолог Реме Наварро призвала спать на левом боку, поскольку это полезно для здоровья. Ее слова передает издание 20minutos.

© Lenta.ru

Преимуществом этой позы для сна Наварро назвала то, что, когда человек лежит на левом боку, еда легко продвигается по пищеварительной системе. Также в таком положении лучше функционирует печень, отметила врач.

«На левом боку сердцу легче качать кровь. Это происходит потому, что главная вена, несущая кровь от нижних конечностей, находится на правом боку, и сон на левом боку снижает давление на нее, облегчая кровообращение», — пояснила специалистка.

К тому же так можно облегчить изжогу. Особую пользу эта поза принесет беременным женщинам, так как она улучшает кровообращение в плаценте, снимает давление на печень и почки, заключила Наварро.

Ранее психолог Сью Пикок предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки. По ее словам, такой режим чреват снижением иммунитета.