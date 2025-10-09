Врач назвал причины, из-за которых вы можете простудиться

Врач общей практики Сами Мойн назвал пять неочевидных причин возникновения частых простуд. Его мнение приводит Daily Mail.

Мойн считает, что болезненность часто объясняется неправильным образом жизни. Так, по его словам, недосып ухудшает работу иммунной системы. Второй причиной он назвал хронический стресс. Врач объяснил, что из-за эмоциональных перегрузок у человека сохраняется высокий уровень кортизола. Этот гормон подавляет лейкоциты и снижает сопротивляемость организма.

Еще одной проблемой для иммунитета специалист считает нехватку овощей, фруктов и зелени в рационе. Он уточнил, что для человека оптимально съедать по 500 граммов этих продуктов в сутки. Кроме того, врач заявил, что постоянные простуды могут возникать на фоне заболеваний внутренних органов. По его словам, в первую очередь на это влияют болезни кишечника, щитовидной железы и печени.

Последней причиной частых простуд Мойн назвал окружающую среду. Он привел пример, что медики в большей степени подвержены заражению, так как постоянно находятся в среде, где много бактерий и вирусов.

Ранее педиатр Дмитрий Молодой развеял популярный миф о лечении простуды. Он заявил, что популярное мнение, будто во время простуды вредно мыться, не соответствует действительности.