Перечислены ускоряющие старение продукты

Некоторые продукты ускоряют процесс старения организма, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова. Их она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Чтобы предотвратить быстрое старение, она посоветовала исключить из рациона сахар и сладости, а также содержащий множество вредных добавок фастфуд. Добавки в фастфуде повышают риск ожирения и приводят к воспалениям, что также ускоряет старение, уточнила врач.

Она добавила, что старение ускоряет чрезмерное употребление алкоголя. Оно вызывает обезвоживание и нарушает обмен веществ, что негативно сказывается на коже и внутренних органах. Помимо этого, Арсланова подчеркнула, что преждевременное старение также провоцируют красное мясо и газированные напитки. Врач порекомендовала заменить эти продукты на свежие фрукты и овощи.

