Названа самая полезная часть курицы

Диетолог Кэти Дракфорд заявила, что самой полезной частью курицы является вовсе не грудка, как думают многие люди. Ее слова приводит издание El Economista.

Самой полезной частью курицы Дракфорд назвала вырезку — более тонкий кусок мяса, который крепится к нижней части грудки. Ее преимущество заключается в том, что она практически не содержит жира, является очень нежной и не такой сухой, пояснила доктор.

По ее словам, на 100 граммов продукта приходится 110 калорий, 25 граммов белка и всего около одного грамма жира. К тому же куриная вырезка благодаря небольшому размеру готовится быстрее. Ее можно использовать в салатах, пасте и других блюдах. При этом потребление бедер и крыльев Дракфорд призвала ограничить, поскольку они содержат большое количество жира.

