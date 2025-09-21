Назван продукт, который улучшит ваш сон

Семена тыквы - это действительно полезный перекус перед сном. Они содержат сразу два питательных вещества, которые помогают лучше спать.

В 28 г тыквенных семечек содержится 74 мг магния и 0,092 г триптофана. Магний, как считается, улучшает качество сна, однако не все исследования дают убедительные доказательства этого. Особенно среди тех, в которых участвовали люди с бессонницей.

Триптофан нужен организму человека для выработки мелатонина, который отвечает за цикл сна и бодрствования, и серотонина, улучшающего настроение и способствующего засыпанию.

Некоторые научные работы показывают, что добавки L-триптофана помогают более спокойно спать по ночам. Однако для подтверждения этого необходимо провести дополнительные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.