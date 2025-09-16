Как вишня помогает при воспалении

Вишня поможет вам при воспалении
Сладкая и кислая вишня по-разному влияют на наш организм. При этом в каждой из них есть витамин С, антиоксиданты, противовоспалительные вещества и мало калорий.
Вот что вам даст вишня, если вы станете её есть каждый день.
Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связывают с инсультом, раком, диабетом. Анализ 10 ранее опубликованных исследований показал, что вишня может значительно снизить уровень в крови маркера воспаления - С-реактивного белка.
Помощь при подагре. Имеются некоторые доказательства того, что употребление вишни уменьшает приступы подагры. Объясняется это тем, что вишня снижает уровень мочевой кислоты. То же самое можно сказать о черешне: она снижает уровень мочевой кислоты у женщин.
Контроль уровня сахара в крови. У вишни низкий гликемический индекс. Это значит, что она медленнее повышает уровень сахара в крови и больше подходит при диабете.
