Эксперт ответил, поможет ли йога от боли в шее

Боль в шее – очень распространенный симптом, характерный для большого числа патологий. Определить, в чем именно причина, поможет врач – с ним лучше обсудить и допустимые виды активности. При некоторых состояниях йога может стать эффективным методом, а при некоторых заболеваниях – быть опасной.

Основные причины боли в шее – неспецифические нарушения, травмы, ревматические болезни, инфекции, новообразования, эндокринные и психогенные причины, также встречается отраженная боль при заболеваниях внутренних органов и сердечно-сосудистой системы.

«К врачу необходимо обращаться при острой, усиливающейся или длительной боли, ограничении подвижности шеи, появлении подозрения на травму, инфекцию, опухоль, при сопутствующих симптомах, таких как потеря веса, лихорадка», – говорит Ульяна Махова, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Йога может быть полезной при неспецифической боли, связанной с мышечным перенапряжением или нарушениями осанки.

Однако при острых травмах, восполнениях, нестабильности позвоночника, опухолях, выраженных неврологических нарушениях, тяжелых ревматических обострениях занятий йогой могут быть опасны. В этих случаях йога не только не поможет, но и способна усугубить состояние.