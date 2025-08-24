Диетолог объяснил, как с помощью питания очистить организм

Врач диетолог, терапевт Выселковской ЦРБ Марианна Горькавая рассказала об очищении организма.

© unsplash

Очищаем организм

Печень один главных фильтров в нашем организме — это целый завод по переработке токсинов, который имеет около 10 функций.

Одна из функций детоксикация — очищение организма от ядов, химикатов (в народе говорят — шлаки выводит). Как помочь вашей печени с помощью продуктов, которые облегчат её работу?

Пейте достаточное количество воды, не менее литра в день. Вода запускает процессы очищения.

Добавьте в ежедневный рацион петрушку, укроп, кинзу, зелень, лук и чеснок. Они обладают антиоксидантными свойствами и придают блюдам изысканный вкус.

Употребляйте овощи и фрукты богатые витамином С: грейпфрут, брокколи, болгарский перец, клубнику, шпинат, малину, сельдерей.

Добавляйте в пищу куркуму: она замедляет воспалительные процессы в организме и защищает печень от повреждения свободными радикалами.

Ешьте горькие овощи: руколлу, кресс салат, редис, редьку, специи. Они способствуют выделению желчи.

Употребляйте ягоды-антиоксиданты: чернику, смородину, клюкву. Улучшают микроциркуляцию, снижают воспаление.

Заботьтесь о вашей печени, и она вам отплатит тем же!