Диетолог объяснил, как с помощью питания очистить организм

Здоровые привычки
Врач диетолог, терапевт Выселковской ЦРБ Марианна Горькавая рассказала об очищении организма.
Очищаем организм
Печень один главных фильтров в нашем организме — это целый завод по переработке токсинов, который имеет около 10 функций.
Одна из функций детоксикация — очищение организма от ядов, химикатов (в народе говорят — шлаки выводит). Как помочь вашей печени с помощью продуктов, которые облегчат её работу?
Пейте достаточное количество воды, не менее литра в день. Вода запускает процессы очищения.
Добавьте в ежедневный рацион петрушку, укроп, кинзу, зелень, лук и чеснок. Они обладают антиоксидантными свойствами и придают блюдам изысканный вкус.
Употребляйте овощи и фрукты богатые витамином С: грейпфрут, брокколи, болгарский перец, клубнику, шпинат, малину, сельдерей.
Добавляйте в пищу куркуму: она замедляет воспалительные процессы в организме и защищает печень от повреждения свободными радикалами.
Ешьте горькие овощи: руколлу, кресс салат, редис, редьку, специи. Они способствуют выделению желчи.
Употребляйте ягоды-антиоксиданты: чернику, смородину, клюкву. Улучшают микроциркуляцию, снижают воспаление.
Заботьтесь о вашей печени, и она вам отплатит тем же!