Названы способы восполнить железо естественным путем

Нехватка железа затрагивает до трети женщин, оставаясь самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире. Об этом сообщили в журнале BBC Science Focus.

© unsplash

Уточняется, что железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.

Дефицит железа ведет к снижению уровня гемоглобина и развитию анемии, сопровождающейся бледностью кожи, усталостью, одышкой, учащенным или нерегулярным сердцебиением. Он повышает риск осложнений во время беременности и родов, задержек роста и развития мозга у детей, а также смертности среди матерей и младенцев.

Эксперты отметили, что предотвратить многие случаи дефицита можно с помощью питания. В рацион стоит включить продукты, богатые железом, — бобовые, зеленые листовые овощи, семена, орехи, обогащенные железом злаки. Также источником легкоусвояемого микроэлемента может быть умеренное количество красного мяса. При растительном питании усвоению железа способствует сочетание таких продуктов с источниками витамина С, например лимонным соком или ягодами.

Врачи предупредили, что чай и кофе, содержащие полифенолы, могут мешать усвоению данного элемента.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Александр Серяков назвал безобидный симптом рака полости рта.