Перечислены витамины и продукты, в которых они содержатся

Сегодня мы всё больше слышим о "суперфудах", которые дают нашему организму все необходимые питательные вещества. Тем не менее всегда полезно знать, из каких конкретно продуктов можно получить различные витамины.

© Ferra.ru

Витамин А. Он содержится в молочных продуктах, жирной рыбе, яйцах. Ещё один источник этого витамина - бета-каротин, который можно получить из моркови, перца, шпината, тыквы.

Витамины группы В. Витамин В1 поддерживает нервную систему, улучшает пищеварение. Схожие функции выполняют витамины B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин). Витамины B9 (фолат) и B12 (кобаламин) нужны для производства эритроцитов. Получить все эти вещества можно из самых разных продуктов: от фасоли и бобовых до мяса, рыбы и молочных продуктов.

Витамин С. Его можно найти в большинстве фруктов и овощей. Особенно в цитрусовых.

© Everlywell

Витамин D. В организм он поступает из мяса, яиц, жирной рыбы. Важен этот витамин для здоровья костей, зубов, мышц.

Витамин Е. Он поддерживает зрение, защищает клетки, укрепляет иммунитет. Содержится витамин Е в орехах, семенах, растительных маслах.

Витамин К. Он нужен для свёртываемости крови. Большинство взрослых получают этот витамин в достаточном количестве из зерновых и листовой зелени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.