Диетолог предупредил о вреде интервального голодания

Интервальное голодание может нанести ущерб здоровью, предупредила диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова. В беседе с «Известиями» она рассказала о вреде голода по расписанию.

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По ее словам, длительные периоды без пищи могут привести к недостатку необходимых питательных веществ, а стресс из-за отсутствия еды — к выбросу кортизола. Диетолог добавила, что при интервальном голодании многие сталкиваются с резкими колебаниями уровня глюкозы, тогда как регулярные приемы пищи помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Кроме того, частые приемы пищи могут улучшать метаболизм, в то время как интервальное голодание, наоборот, замедляет его.

«Когда мы едим регулярно, наш организм лучше усваивает пищу и использует ее для получения энергии», — объяснила диетолог.

Мещерякова добавила, что, если организм не испытывает стресса от недостатка пищи, он не стремится накопить жир. Помимо этого, когда человек ест небольшими порциями несколько раз в день, желудочно-кишечный тракт работает более эффективно, что снижает риск возникновения проблем с желудком из-за изжоги и вздутия.

Наконец интервальное голодание может вызывать тревожность у некоторых людей, приводить к чувству вины, негативному отношению к еде и расстройствам пищевого поведения, предупредила специалистка.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион перечислила продукты для укрепления волос и ногтей. По ее словам, с этой целью в рацион необходимо добавить говядину и петрушку.