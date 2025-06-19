Гинеколог предупредил об опасности стрингов

Гинеколог Карли Росс объяснила опасность трусов-стрингов для женского здоровья. Ее комментарий публикует New York Post (NYP).

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По словам доктора, стринги действительно могут негативно сказываться на здоровье гениталий, становясь причиной различных половых инфекций. Все из-за чересчур тесной посадки и постоянного трения, из-за которого бактерии попадают во влагалище или уретру, что приводит к инфекциям мочевыводящих путей.

«Тем не менее иногда носить стринги можно, особенно если они не доставляют вам дискомфорта. Но для повседневной носки, особенно в течение долгих или активных дней, дышащее белье из хлопка — лучший вариант», — пояснила медик.

В январе врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов.