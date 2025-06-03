Может ли поза невесомости улучшить сон?

В состоянии невесомости во время сна тело человека принимает определенное положение. В нем находятся астронавты в космосе, а на Земле эта поза выражается в поднятии головы и коленей, которого можно добиться с помощью определенных приспособлений. Некоторым такая поза помогает добиться лучшего качества сна.

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Есть кровати, которые позволяют регулировать положение тела, в том числе, трансформируясь для позы невесомости. Однако, такого положения можно добиться, используя специальные подушки и валики. В частности, есть так называемая клиновидная подушка, которая приподнимает изголовье кровати и есть валики, которые удобно расположить под коленями, чтобы поддержать их и снять нагрузку, – рассказал Verywell доктор медицины Сушиль Патил, директор Программы медицины сна при университетских больницах в Кливленде.

Есть три проблемы, при которых поза невесомости может помочь. Люди, страдающие от боли в пояснице, могут найти облегчение, используя эту позу сна. Подушки под шеей и коленями уменьшат давление и не позволят выгнуть спину во время ночного отдыха. Однако, не для всех это будет эффективно. Некоторые люди чувствуют себя лучше, когда спят на животе или на боку, а не на спине в позе невесомости. Также жесткость матраса может влиять на позвоночник и комфорт человека.

Некоторым поза невесомости помогает предотвратить кислотный рефлюкс. Поднимая изголовье с помощью клиновидной подушки можно предотвратить попадание содержимого желудка в пищевод во время сна. Но здесь важно помнить, что одновременное поднятие ног может свести полезный эффект на нет, так как согнутые в коленях ноги могут привести к давлению в брюшной полости, подталкивая содержимое желудка вверх.

Пользу от позы невесомости могут получить люди, которые храпят. Легкое поднятие верхней части тела может уменьшить храп и улучшить качество сна.

Позу невесомости могут попробовать те, кто испытывает дискомфорт во время сна, не высыпается. Если текущая поза сна не позволяет полноценно отдохнуть – можно поэкспериментировать. Однако, важно понимать, что поза невесомости подойдет не всем, для кого-то окажется неудобной, кроме того, научные доказательства ее эффективности ограничены. Если смена позы и изменение условий сна не приводят к улучшению его качества – следует обратиться к врачу.