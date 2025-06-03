Врач рассказала, кому опасно находиться на солнце

Заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Московского Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова рассказала о том, кому опасно солнце.

«Особенно опасно активное солнце для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками, большим количеством родинок», – пояснила она в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что воздействие солнечных лучей усиливается как у воды, так и в городах. Все это грозит солнечными ожогами и тепловыми ударами.

Ранее «СП» сообщала о том, что детский врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала, на что может указывать постоянная жажда.