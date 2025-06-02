Ученые выяснили, какая диета защищает от деменции

Международная команда ученых выяснила, что соблюдение диеты MIND может существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает American Society for Nutrition (ASN).

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Диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) сочетает элементы средиземноморской диеты и DASH-подхода, направленного на снижение артериального давления за счет сокращения соли, сахара и насыщенных жиров. Она акцентирует внимание на продуктах, полезных для мозга, таких как листовые овощи, ягоды, орехи и оливковое масло.

Исследование основывалось на данных почти 93 тысяч американцев в возрасте от 45 до 75 лет, собранных с 1990-х годов. За это время более 21 тысячи участников столкнулись с деменцией. Однако у людей, строго придерживавшихся MIND-диеты, риск деменции был на 9% ниже.

«Наши результаты подтверждают: полезные пищевые привычки в среднем и пожилом возрасте, а также их улучшение со временем, могут снизить риск болезни Альцгеймера», — отметил соавтор исследования Сон-Йи Пак, доцент Гавайского университета в Маноа.

Интересно, что у азиатских американцев и жителей Гавайев статистически значимого эффекта от диеты не наблюдалось. Ученые предполагают, что это связано с различиями в традиционном питании и исходно более низким уровнем заболеваемости в этих группах. Они подчеркивают необходимость учета культурных особенностей при разработке рекомендаций.