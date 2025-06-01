Эксперт предупредил об опасности строгих диет

Худеть на строгих диетах опасно для организма и бесполезно, 31 мая рассказала су-шеф, нутрициолог Grow Food Карина Газетдинова.

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Она отметила краткосрочный эффект подобных способов сбросить вес, а также замедление обмена веществ.

«Когда человек резко снижает калорийность потребляемой пищи, то организм начинает экономить и метаболизм замедляется. Поэтому, когда мы возвращаем обычную калорийность после окончания диеты, чаще всего вес возвращается, причем даже с избытком», — пояснила она «Известиям».

Кроме того, строгие диеты вызывают дефицит питательных веществ в организме, так как многие из них исключают целую группу продуктов, например углеводы или жиры. Частые диеты нарушают пищевое поведение человека, могут вызвать булимию или анорексию, вызывают нездоровое, навязчивое отношение к еде, к внешнему виду и усиливают тревожность.

«Кроме того, диеты формируют искаженное отношение к телу. Многие идеализируют худобу», — сказала специалист.

Она рекомендовала соблюдать процент белков, жиров, углеводов в продуктах и знать их общую калорийность. Сохранить фигуру поможет сбалансированное питание и физическая активность.