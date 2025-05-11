Врач рассказала, как «сдерживать» скачки сахара в крови

Сочетание высокоуглеводных и сладких продуктов с белковыми поможет избежать резких скачков сахара в крови. Также сохранять стабильный уровень глюкозы надолго позволяет физическая активность. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала британский диетолог Прия Тью.

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Врач объяснила, что колебания уровня глюкозы являются естественной реакцией на любой прием пищи. Однако резкое повышение уровня сахара в крови могут спровоцировать продукты, содержащие много углеводов, – кондитерские изделия, хлеб, сладкие напитки.

По словам Тью, постоянный высокий уровень глюкозы может вредить здоровью в долгосрочной перспективе. Также «скачки сахара» могут вызывать беспокойство у людей с диабетом – провоцировать сосудистые повреждения, негативно влиять на настроение и самочувствие.

Чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови стабильным, диетолог рекомендует сочетать углеводистые продукты с белковыми в одном приеме пищи. Примером такого сбалансированного блюда являются макароны с мясом птицы.

Также врач советует не забывать об овощах, богатых клетчаткой. Эти пищевые волокна медленно расщепляются и усваиваются организмом, что приводит к постепенному высвобождению глюкозы.

В долгосрочной перспективе контроль глюкозы в крови помогают осуществлять здоровый вес и регулярные занятия физической активностью.