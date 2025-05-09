Как уменьшить риск травмы, катаясь на самокате

Самокаты очень популярны, однако это довольно травмоопасный вид транспорта. Как максимально снизить риск получить повреждения, "Российской газете" рассказал врач-травматолог, заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.

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Эксперт назвал несколько простых правил:

Необходимо использовать средства защиты - причем не только шлем, но и налокотниками и наколенниками.

Для самоката нужно подобрать специальные перчатки и обувь, которые обеспечивают хорошее сцепление с платформой (декой) самоката и рулем.

Хоть это и заманчиво, но не стоит кататься на самокате вдвоем - при падении риск травмироваться увеличивается.

Официальная аренда электросамокатов до 18 лет запрещена. Вообще нежелательно катание на электросамокатах детей до 16 лет.

Что делать, если упали и получили травму?

Если избежать падения не удалось, важно сразу оценить характер травмы. Неглубокие раны и царапины обязательно обработайте антисептиком - лучше всего использовать хлоргексидин или повидон-йод. Если ссадина поверхностная, её можно подсушить зеленкой, но использовать это средство допустимо только при уверенности, что врачебная помощь не требуется (так как зеленка скрывает внешний вид повреждения и затрудняет осмотр специалистом). При более глубокой ране необходимо наложить стерильную салфетку (не ватную), чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться в травмпункт. Если есть подозрение на ушиб или перелом, поврежденную конечность нужно обездвижить. Для этого подойдет любой твердый предмет под рукой - ветка, палка, книга, сложенный журнал. На серьезное повреждение, кроме сильной боли, указывают:

выраженный отек,

похолодании конечности ниже места травмы,

онемение,

явная деформация.