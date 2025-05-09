Травматолог объяснил, как уменьшить риск травмы, катаясь на самокате
Самокаты очень популярны, однако это довольно травмоопасный вид транспорта. Как максимально снизить риск получить повреждения, "Российской газете" рассказал врач-травматолог, заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.
Эксперт назвал несколько простых правил:
- Необходимо использовать средства защиты - причем не только шлем, но и налокотниками и наколенниками.
- Для самоката нужно подобрать специальные перчатки и обувь, которые обеспечивают хорошее сцепление с платформой (декой) самоката и рулем.
- Хоть это и заманчиво, но не стоит кататься на самокате вдвоем - при падении риск травмироваться увеличивается.
- Официальная аренда электросамокатов до 18 лет запрещена. Вообще нежелательно катание на электросамокатах детей до 16 лет.
Что делать, если упали и получили травму?
- Если избежать падения не удалось, важно сразу оценить характер травмы.
- Неглубокие раны и царапины обязательно обработайте антисептиком - лучше всего использовать хлоргексидин или повидон-йод. Если ссадина поверхностная, её можно подсушить зеленкой, но использовать это средство допустимо только при уверенности, что врачебная помощь не требуется (так как зеленка скрывает внешний вид повреждения и затрудняет осмотр специалистом).
- При более глубокой ране необходимо наложить стерильную салфетку (не ватную), чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться в травмпункт.
- Если есть подозрение на ушиб или перелом, поврежденную конечность нужно обездвижить. Для этого подойдет любой твердый предмет под рукой - ветка, палка, книга, сложенный журнал.
- На серьезное повреждение, кроме сильной боли, указывают:
- выраженный отек,
- похолодании конечности ниже места травмы,
- онемение,
- явная деформация.
"Хотя в большинстве случаев не требуется срочная помощь в первые минуты, откладывать визит к врачу не стоит - желательно сделать это в тот же день. При травме головы, если пострадавший в сознании, не жалуется на сильную слабость или рвоту, можно самостоятельно отвезти его в медицинское учреждение. Однако при потере сознания быстро вызывайте скорую помощь. Если у пострадавшего деформация конечности, желательно ничего не есть до осмотра врача, так как если понадобится операция, прием пищи может существенно задержать ее проведение", - советует доктор Саутенко.