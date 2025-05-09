Чистить, но не подпиливать. Как жить с зубными протезами, чтобы они не мешали
Стоматолог Гнетов: после установки зубных протезов нужно чаще читать вслух. Сразу после установки зубные протезы кажутся неудобными. Во рту ощущается инородное тело, повышается слюноотделение, нарушается вкус и страдает дикция. К счастью, это не навсегда, просто нужно время на адаптацию. Хотя кое-что в жизни придётся поменять. «Секрет» спросил у зубного техника, как жить с зубными протезами без дискомфорта.
Что можно и нужно делать с зубными протезами
Если вам поставили зубные протезы, нужно будет добавить в жизнь некоторые обязательные занятия.
Вот что в беседе с «Секретом» посоветовал делать ведущий зубной техник, основатель DentalPractik Олег Гнетов:
- Привыкать к речи. Для этого придётся тренироваться читать вслух.
- Ежедневно их очищать. Используйте мягкую щётку и специальную пасту для протезов.
- Промывать проточной водой после приёмов пищи и использовать ирригатор.
«В период адаптации нужно употреблять мягкую и измельчённую пищу, либо нарезанную на кусочки. Жевать обеими сторонами».
- Дезинфицировать 2–3 раза в неделю. Для этого нужно класть протез в специальный очищающий раствор на 3 минуты.
- Хранить во влажной среде. На ночь убирайте протез в контейнер или стакан с водой, посоветовал эксперт.
- Использовать фиксирующие средства — кремы или гели. Они выступают в качестве амортизатора, помогают слизистой полости рта справиться с нагрузкой.
Примерно раз в год людям с зубными протезами стоит посещать стоматолога, чтобы оценить состояние протеза и полости рта.
Что можно делать, но с осторожностью
Если в первые сутки после установки протеза вы чувствуете боль при разговоре и жевании, конструкцию в этот день лучше периодически снимать, посоветовал специалист.
Если на вас зубной протез, стоит с осторожностью:
- Употреблять очень твёрдую пищу (например, орехи и сухари).
- Пить горячее, потому что это может привести к деформации протеза.
- Использовать обычную зубную пасту. Она может быть абразивной для пластмассы и акрила и испортить протез.
Кроме того, не все протезы можно носить без перерыва, отметил собеседник «Секрета».
«Условно-съёмные протезы — протезы на винтовой фиксации — фиксируются и снимаются врачом во время плановых посещений, в том числе для чистки. Протезы на аттачментах, если их количество не позволяет пациенту снять их самостоятельно, с опорой на твёрдые ткани, предполагают постоянное ношение с кратковременным снятием на профессиональную чистку. Пластиночные частичные и полные, а также бюгельные протезы с полной или частичной опорой на мягкие ткани требуют снятия на ночь для восстановления слизистой».
Что нельзя делать
- Использовать абразивные пасты, так как они могут поцарапать поверхность протеза и повредить его.
- Чистить грубой жёсткой щёткой. Это может повредить полированную поверхность.
- Оставлять протез без воды. Длительное высыхание может деформировать конструкцию.
- Использовать горячую воду, поскольку сильное нагревание повредит конфигурацию протеза.
- Самостоятельно корректировать или подпиливать.
Если с зубным протезом вы постоянно испытываете дискомфорт — это не норма. В этом случае надо пойти к специалисту, заключил Гнетов.