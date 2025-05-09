Как жить с зубными протезами, чтобы они не мешали

Стоматолог Гнетов: после установки зубных протезов нужно чаще читать вслух. Сразу после установки зубные протезы кажутся неудобными. Во рту ощущается инородное тело, повышается слюноотделение, нарушается вкус и страдает дикция. К счастью, это не навсегда, просто нужно время на адаптацию. Хотя кое-что в жизни придётся поменять. «Секрет» спросил у зубного техника, как жить с зубными протезами без дискомфорта.

Что можно и нужно делать с зубными протезами

Если вам поставили зубные протезы, нужно будет добавить в жизнь некоторые обязательные занятия.

Вот что в беседе с «Секретом» посоветовал делать ведущий зубной техник, основатель DentalPractik Олег Гнетов:

Привыкать к речи. Для этого придётся тренироваться читать вслух.

Ежедневно их очищать. Используйте мягкую щётку и специальную пасту для протезов.

Промывать проточной водой после приёмов пищи и использовать ирригатор.

«В период адаптации нужно употреблять мягкую и измельчённую пищу, либо нарезанную на кусочки. Жевать обеими сторонами».

Дезинфицировать 2–3 раза в неделю. Для этого нужно класть протез в специальный очищающий раствор на 3 минуты.

Хранить во влажной среде. На ночь убирайте протез в контейнер или стакан с водой, посоветовал эксперт.

Использовать фиксирующие средства — кремы или гели. Они выступают в качестве амортизатора, помогают слизистой полости рта справиться с нагрузкой.

Примерно раз в год людям с зубными протезами стоит посещать стоматолога, чтобы оценить состояние протеза и полости рта.

Что можно делать, но с осторожностью

Если в первые сутки после установки протеза вы чувствуете боль при разговоре и жевании, конструкцию в этот день лучше периодически снимать, посоветовал специалист.

Если на вас зубной протез, стоит с осторожностью:

Употреблять очень твёрдую пищу (например, орехи и сухари).

Пить горячее, потому что это может привести к деформации протеза.

Использовать обычную зубную пасту. Она может быть абразивной для пластмассы и акрила и испортить протез.

Кроме того, не все протезы можно носить без перерыва, отметил собеседник «Секрета».

«Условно-съёмные протезы — протезы на винтовой фиксации — фиксируются и снимаются врачом во время плановых посещений, в том числе для чистки. Протезы на аттачментах, если их количество не позволяет пациенту снять их самостоятельно, с опорой на твёрдые ткани, предполагают постоянное ношение с кратковременным снятием на профессиональную чистку. Пластиночные частичные и полные, а также бюгельные протезы с полной или частичной опорой на мягкие ткани требуют снятия на ночь для восстановления слизистой».

Что нельзя делать

Использовать абразивные пасты, так как они могут поцарапать поверхность протеза и повредить его.

Чистить грубой жёсткой щёткой. Это может повредить полированную поверхность.

Оставлять протез без воды. Длительное высыхание может деформировать конструкцию.

Использовать горячую воду, поскольку сильное нагревание повредит конфигурацию протеза.

Самостоятельно корректировать или подпиливать.

Если с зубным протезом вы постоянно испытываете дискомфорт — это не норма. В этом случае надо пойти к специалисту, заключил Гнетов.