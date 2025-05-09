Как неправильный дизайн интерьера может навредить здоровью

Многие люди жалуются на постоянный упадок сил и непонятную усталость. Оказалось, что виновником плохого самочувствия может стать неправильный интерьер квартиры или частного дома. Причина кроется в понятии «синдром больного здания»: находясь длительное время в плохо спроектированном помещении, человек сталкивается с неприятными симптомами: от головной боли до заболеваний дыхательных путей.

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Старая мебель. «Просевшие» матрасы или диваны могут стать причиной постоянной боли в спине и шеи, а также хронической усталости. Благотворительная организация The Sleep Council рекомендует менять матрас каждые семь-восемь лет, чтобы избежать подобных проблем.

Влияние освещения. Недостаток солнечного света или переизбыток холодного синего освещения создаёт дополнительную нагрузку на глаза и нарушает суточные ритмы организма. Эксперты рекомендуют заменять стандартные светильники на регулируемые варианты, имитирующие естественное освещение.

Негативное влияние ароматических свечей. Популярные аромасвечи выделяют летучие органические соединения, такие как бензол и формальдегид, которые могут провоцировать кашель, раздражения слизистой оболочки и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Частицы PM2.5, появляющиеся при сгорании восковых смесей, вызывают воспаления органов дыхания.

Шум домашней техники. Использование бытовой техники — стиральных машин и пылесосов — оказывает отрицательное воздействие на нервную систему. Постоянный фоновый шум свыше 55 децибел увеличивает уровень кортизола, что приводит к повышенной утомляемости и даже увеличению риска инсульта.