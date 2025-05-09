Пять советов, как защитить сосуды от тромбов

В праздничные дни многие стараются отправиться в путешествие: самолетом, поездом, на машине. Но длительные поездки в скованном сидячем положении могут привести к беде, особенно, если не придерживаться важных правил. Почему долгие авиаперелеты и поездки без возможности размяться повышают риск тромбоза, как защититься перед и во время поездки? На вопросы "Российской газеты" ответил врач-флеболог "Инвитро" Петр Христенко.

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Что происходит, когда мы долго сидим?

При положении сидя исключается работа многих мышц, прежде всего мышц голени. При этом кровоток в венах замедляется, расширяется просвет венозных сосудов. Эти последствия устраняются путем повышения активности, правильного питания и фитнеса.

Длительное пребывание в сидячем положении (у водителей, пассажиров долгих авиарейсов, офисных сотрудников) может привести к венозному застою (веностазу). Это патологическое состояние, при котором ухудшается отток крови из вен. В результате кровь скапливается в отдельных участках тела. Чаще всего проблема затрагивает нижние конечности, но может быть венозный застой в области таза, брюшной полости, легких.

Как проявляется застой крови?

Веностаз может сопровождаться разнообразными симптомами: чувством тяжести в ногах, усталостью при ходьбе, похолоданием нижних конечностей, видимым расширением сосудов под кожей. Часто возникают судорогами в ногах, которые устраняются или уменьшаются при ходьбе.

Чем опасен венозный застой?

На фоне венозного застоя повышается риск формирования тромбов и развития тромбоэмболий (отрыва тромба). Особенно опасно, когда веностаз продолжается длительное время (более 4 часов), и тем более, на фоне обезвоживания (например, при жаркой погоде или в душном помещении/самолете).

Кроме того, факторы риска: наличие изменений в сосудах ног (недостаточность клапанов вен и атеросклероз артерий, лимфатическая недостаточность). У некоторых людей гиперкоагуляция (ускоренная свертываемость крови) обусловлена генетически - у них особенно высок риск образования тромба.

Правда ли, что авиаперелеты повышают риск тромбоза?

Авиаперелет продолжительностью менее четырех часов можно считать относительно безопасными для молодых, здоровых людей без факторов риска. Путешествия средней продолжительности таят в себе определенную угрозу, особенно для пассажиров, уже имеющих предрасположенность к тромбообразованию.

Вам нужно быть осторожным, если у вас:

возраст старше 40 лет,

варикозная болезнь,

хроническая венозная недостаточность (ХВН),

тромботический анамнез,

тромбофилия,

ожирение,

хроническая сердечная недостаточность,

гормонотерапия (в т.ч. прием комбинированных оральных контрацептивов),

беременность и ранний послеродовый период,

были хирургические операции менее 3-х недель назад,

травма ног,

иммобилизация (вы только что перенесли заболевание, соблюдая длительный постельный режим),

парезы,

злокачественные новообразования.

Обезвоживание - один из факторов риска. Поэтому в самолете рекомендовано обязательно побольше пить?

Кондиционированный воздух в самолете действительно способствует потере организмом влаги. Но пить надо правильно: чай, кофе, сладкие соки и газировки лишь усиливают обезвоживание. Лучше пить обычную воду.

Какие меры профилактики можно предпринять перед и во время поездки?

Для профилактики венозных тромбозов при отсутствии факторов риска избегайте тесной одежды. Можно воспользоваться компрессионным бельем, достаточно гольфов первого класса компрессии. Старайтесь почаще двигаться и, по возможности, прогуливаться по 15 минут. Если это невозможно, выполняйте простое упражнение - нужно вытянуть ноги вперед и сгибать/разгибать стопы по 50 раз, повторяя эту "зарядку" через каждый час-два. Исключите накануне поездки/перелета алкоголь, соленую и маринованную пищу. Во время поездки/перелета стараться пить до 1,5 литров воды в сутки, избегая алкоголя, крепкого чая и кофе, сладких напитков, соленой и маринованной пищи.

И, конечно, если вы в группе риска (см. выше) перед долгой поездкой лучше проконсультироваться с лечащим врачом и в дороге придерживаться его рекомендаций.

В каких случаях после перелета или поездки нужно срочно обратиться к врачу?

Тромбоз глубоких вен является самой распространенной причиной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) - жизнеугрожающего состояния, которое требует оказания срочной медицинской помощи. Тромбоэмболия легочной артерии возникает в том случае, если тромб или его часть отрывается от сосудистой стенки и попадает в сосуды одного из легких, где он может заблокировать ток крови. При ТЭЛА может отмечаться острая нехватка воздуха, боль в груди, повышенное потоотделение и учащенное сердцебиение, предобморочное состояние, кашель, кровохарканье.