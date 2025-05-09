Врач объяснил, чем опасен магазинный шашлык

Шашлык из хорошего свежего мяса, а не мясоподобной субстанции и тонкого, придающего пикантность маринада не может стоить дешево, поэтому при покупке продукта нужно обращать внимание на цену и сам магазин, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Умнов рассказал, что в магазинном шашлыке производители могут использовать самые разнообразные добавки и усилители вкуса. Например, в маринад помещают огромное количество соли, что может стать причиной гипертонии, развития почечной патологии и обезвоживания, предупредил хирург. Излишки уксуса и прочих непонятных специй, по его словам, приводят к проблемам желудка и ЖКТ.

«В мясную составляющую могут добавить жир для сохранения веса и уменьшения цены, что ведет к атеросклерозу и холециститу. Усилители вкуса и специи для придания пикантности также не всегда безопасны. В некоторых случаях они могут вызвать токсический гепатит и развитие аллергии по типу анафилактического шока», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что у печени существуют четыре врага. В частности, по его словам, регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу.