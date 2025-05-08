Как белок поможет похудеть естественным образом

Известно, что увеличение ежедневного потребления белка помогает сбросить вес. Связано это с тем, что белок хорошо насыщает, в результате чего вы будете есть меньше.

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Вот как белок помогает в снижении массы тела.

Увеличивает чувство сытости. Ряд исследований связывает диеты с высоким содержанием белка с повышенной сытостью и снижением аппетита. В одном обзоре говорится, что чувство сытости увеличивается обычно после приёма пищи, содержащей от 25% до 81% белка.

Помогает сжигать калории. При переработке белка организм сжигает больше калорий, чем при переработке углеводов или жиров. Согласно исследованиям, во время переваривания белков сжигается около 20-30% калорий.

Поддерживает мышечную массу. Научно доказано, что люди с избыточным весом или ожирением способны во время похудения терять 20-30% мышечной массы. Предотвратить это можно при помощи включения силовых упражнений в программу тренировок и соблюдение диеты с высоким содержанием белка.

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Улучшает обмен веществ. Рацион с большим количеством белка обладает более высоким термическим эффектом и поддерживает сохранение сухой мышечной массы. Это значит, что организм сжигает больше калорий в течение дня, даже когда вы спите.

Предотвращает повторный набор веса. Результаты одного исследования показали, что участники, соблюдавшие диету, в которой белок составлял 18% от их ежедневного потребления калорий, набрали на 50% меньше веса, чем те, кто потреблял всего 15% от общего ежедневного количества калорий в виде белка.

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