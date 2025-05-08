Как избежать переедания шашлыком на майских праздниках

Праздничные выходные в начале мая, сопровождающиеся традиционными выездами на природу, нередко оборачиваются нарушением режима питания и перееданием. Избыточное употребление жирной пищи и сладких соусов может негативно сказаться на здоровье, вызвав расстройства пищеварения, вздутие и изжогу.

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова отметила, что главной ошибкой на пикниках становится обилие жирного мяса и калорийных маринадов. Чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, она рекомендует выбирать нежирные сорта мяса — например, курицу — и по возможности удалять с нее жир. В качестве альтернативы Бурякова советует готовить шашлык из жирной рыбы, богатой омега-3 кислотами.

По словам специалиста, безопасными маринадами могут стать смеси с луком, кефиром, минеральной водой или яблочным уксусом. От соусов на основе майонеза стоит отказаться.

Еще одним важным моментом диетолог считает ограниченное меню. При наличии лишь одного-двух белковых блюд и овощного гарнира снижается риск переедания. Организм в среднем способен усвоить за раз не более 150–200 граммов белка — его избыток может вызывать дискомфорт.

Если избежать переедания не удалось, специалист рекомендует использовать пищеварительные ферменты. При этом, согласно расчетам «Тульской службы новостей», средняя стоимость шашлычного набора в 2025 году для жителей региона составляет около 2300 рублей.

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