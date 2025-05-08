Какие травмы могут возникнуть из-за частого использования смартфона

Современный человек ежедневно пользуется смартфоном. У многих от чрезмерного использования мобильного телефона начинают болеть руки, вырастают мозоли на пальцах. Кроме того, у некоторых на затылке развиваются рогообразные выступы из-за постоянно опущенной головы. Врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал «Вечерней Москве», какие травмы могут возникнуть из-за постоянного использования смартфона и как их предотвратить.

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Большой палец и шея под угрозой

Как рассказал врач, в первую очередь страдают сухожилия и фаланги большого пальца на руках, потому что именно он наиболее активно задействован при пользовании смартфоном.

— Это серьезная проблема в наше время. Телефонами пользуются все, а некоторые люди даже запредельно много. Это ни к чему хорошему не приводит. Большинство тыкают в экран смартфона большим пальцем. Он все время находится в согнутом состоянии, поэтому происходит повреждения сухожилия разгибателя пальца и возникает воспаление в суставных фалангах, — сообщил он.

По словам эксперта, мышцы, которые сгибают палец, крепятся в районе локтя, поэтому развивается латеральный эпикондилит.

— По-другому это заболевание называется локоть теннисиста. Описан случай, когда один мальчик отправил тысячу смс за день, и у него началось воспаление. Сухожилия находятся в неестественном положении, когда человек держит смартфон в руках, — объяснил Терновой.

Кроме того, страдают не только руки, но и шея, предупредил травматолог.

— Люди сгибаются к телефону, и идет большая нагрузка на шею, она находится в неправильном положении. Часто возникает боль в шейном отделе позвоночника, потому что все связки и мышцы натянуты, они воспаляются, — говорит собеседник «ВМ».

Как предотвратить травматизацию

Специалист заверил, что предотвратить развитие этих проблем можно только, если сократить время пользования смартфоном.

— Нужно меньше пользоваться телефоном. Также лучше тыкать в экран указательным пальцем, таким образом происходит меньшая травматизация. Можно сидеть в соцсетях на компьютере, чтобы постоянно не наклонять шею, поддерживать естественное положение тела, — заключил Терновой.

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