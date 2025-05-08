Босиком по городу: врачи рассказали, чем грозит новый тренд среди зумеров

Среди австралийской молодёжи набирает обороты тренд отказа от обуви. Всё больше зумеров выбирают хождение босиком не только в природной среде, но и в городской повседневности — на улицах, в кафе, магазинах и на встречах. Однако столь необычная мода, как отмечают эксперты, может таить в себе серьёзные риски для здоровья.

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Дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филёва объяснила, что контакт босых ног с естественными поверхностями — песком, землёй, травой — способен улучшать общее состояние организма. Это стимулирует работу мышц и связок стопы, активирует нервные окончания, способствует укреплению иммунной системы, нормализации сна и снижению уровня стресса.

Тем не менее, такая польза возможна лишь в естественной среде. В условиях городской инфраструктуры босоногие прогулки могут привести к инфекциям и травмам. По словам врача, при хождении по асфальту и посещении общественных мест возрастает риск заражения грибковыми заболеваниями и паразитами, а также вероятность повреждений кожи.

Дополнительно дерматолог обратила внимание на опасность отсутствия поддержки свода стопы, которую обеспечивает обувь. Это может привести к плоскостопию, искривлению стоп, хроническим болям в пояснице и коленях. Особенно уязвимыми являются люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет: из-за нарушений чувствительности и кровообращения даже незначительные повреждения могут вызывать серьёзные осложнения.

Специалист также перечислила противопоказания: кожные инфекции, аллергические реакции и перенесённые травмы опорно-двигательного аппарата. В подобных случаях, как подчеркнула life.ru Филёва, обувь необходима для защиты от внешних воздействий и правильного распределения нагрузки.

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