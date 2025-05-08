Что съесть на ужин, чтобы крепко спать

Крепкий сон и правильное питание помогут сохранить режим и баланс жизни, рассказала 6 мая доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

Она уточнила в беседе с «Радио 1», что сладкое на ночь лучше не есть, потому что оно может возбудить нервную систему и уснуть не получится. Также нельзя допускать ужин большого объема, однако нужен источник белка, в котором есть омега-3.

«Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир — лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиому кишечника», — уточнила эксперт.

Также она напомнила, что нужно ложиться спать не позже 22:00. Именно с 23:00 до 3:00 часов ночи вырабатываются гормоны сна, благодаря которым люди высыпаются, а также уравновешивается флора кишечника, заключила Королева.

«ГлагоL» сообщал, что неправильное питание, недостаток воды в рационе, а также вредные привычки приводят к преждевременному старению.