Какие есть фазы сна и зачем про них знать

В реалиях современного мира очень сложно следить за качеством своего сна, соблюдать режим и в целом высыпаться. Все это происходит из-за постоянного стресса, загрязненного воздуха, социальных сетей и других факторов.

Сколько должен спать взрослый человек?

Принято считать, что взрослый человек должен спать около 8 часов. Это утверждение подходит для большинства людей 30—40 лет, но есть и те, кому нужно больше или меньше времени, это также является нормой. Исследование Gallop показало, что более здоровые и благополучные люди молодого возраста спят около 8 часов. При этом нужно понимать, что с возрастом средняя длительность сна в популяции меняется в сторону уменьшения примерно по полчаса каждые 10 лет, и со временем — каждое поколение спит все меньше и меньше. Так, современные люди спят на 1—1,5 часа меньше, чем те, кто жил в начале XX века. Можно ориентироваться на индивидуальную норму, которая укладывается от 4 до 12 часов и критерии идеального сна: засыпание за 15 минут, сон без пробуждений, подъем за 15 минут и отсутствие дневной сонливости. Допустимо, если эффективность сна (отношение времени сна к общему времени в кровати) чуть ниже, до 85—90%.

Фазы сна делятся на быструю и медленную, сновидения мы видим именно в быструю фазу сна. Она соответствует R-стадии (ранее REM-сон или стадия быстрых движений глаз, отсюда и название). 1, 2, 3 стадии сна составляют медленную фазу, или медленный сон. При этом 1, 2 стадии — поверхностный сон, а 3 и R — глубокий. Стадии в норме следуют одна за другой 1, 2, 3, R, что составляет сонный цикл. После R-стадии мы пробуждаемся или начинается следующий сонный цикл.

Какие последствия могут быть при некачественном сне?

К сожалению, самые неприятные! К последствиям некачественного сна и недосыпа относят: нарушение обмена веществ, риск возникновения инсульта, усталость, стресс, преждевременное старение, снижение иммунитета, риск возникновения сердечных заболеваний и так далее. Чтобы избежать вышеперечисленных последствий, необходимо понимать влияние каждой фазы и стадии сна.

Погружение в сон — дремота

Мы засыпаем не сразу, сначала начинается дремота, переходный момент между сном и бодрствованием. Мы еще не погружены в сон, а организм все также функционирует, однако постепенно расслабляемся, погружаясь в легкую дремоту. На этой стадии начинает снижаться артериальное давление и мышечный тонус.

Фаза поверхностного сна

Первая стадии сна называется поверхностной и характеризуется несколькими важными признаками. Например, вы постепенно перестаете реагировать на отвлекающий шум, ваш «поток мыслей» замедляется и вы постепенно погружаетесь в сон. Вы могли замечать в эту фазу легкие подергивания конечностей или как куда-то «проваливаетесь». В эту фазу человека легко разбудить, так как глубокий сон еще не начался. Это состояние длится около 5—10 минут.

На второй стадии расслабление более глубокое и дальнейшее погружение в сон занимает большую часть сонного цикла (в норме до 50%). Звуки и раздражители воспринимаются только при повышенной интенсивности.

Фаза глубокого сна

Третья стадия сна является, пожалуй, самой главной в восстановлении организма и выработке полезных веществ. Например, на этой стадии вырабатывается тестостерон и соматотропный гормон, которые влияют на тонус мышц и кожи, обмен веществ, также происходит регенерация тканей, выработка аминокислот и так далее. Предположительно, именно глубокий сон — залог того, что мозг будет выводить вредные для себя продукты обмена, которые при накоплении могут приводить к неврологическим заболеваниям. Длительность 3 стадии колеблется от 13 до 23% от сонного цикла.

R-стадия, или стадия сновидений, длится 18—25% от сонного цикла, до конца ее значение не изучено, но при ее снижении или отсутствии снижаются и память, и когнитивные функции, устойчивость к стрессу. В эту стадию сна мышцы, кроме глазодвигательных, абсолютно расслаблены, что способствует снятию отеков, спазмов и болей. Поскольку мы до сих пор не знаем, что именно нам снится, как мы воспринимаем время в сновидениях, то и точного ответа о значении этой стадии нет.

За одну ночь у нас происходит от 4 до 6 циклов, в зависимости от биоритма отдельного человека. Регулярность сна и соблюдение режима важны для отдыха и восстановления организма, а отсутствие таковых влияет на все сферы жизни и здоровья. И, пусть мы знаем ответы не на все вопросы, важность сна очевидна.

Все фазы сна связаны между собой, являются важной частью не только здорового и качественного сна, но и здоровья каждого из нас. Желаем вам не просто спать, а высыпаться каждый день!