Как выбрать безопасный дезодорант, который не навредит здоровью

Когда речь идет о дезодорантах, мы в первую очередь ищем защиту от неприятного запаха и свежесть на весь день. Но мало кто задумывается, что многие средства содержат компоненты, которые могут негативно повлиять на здоровье. Как выбрать безопасный дезодорант, который защитит не только от запаха, но и от нежелательных последствий? Разбираемся, на что обратить внимание.

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Почему важен выбор безопасного дезодоранта

Кожа подмышек — нежная и чувствительная зона с большим количеством потовых и сальных желез. Активные компоненты дезодоранта легко впитываются через кожу и могут накапливаться в организме. Исследования показывают, что некоторые химические вещества в дезодорантах и антиперспирантах могут вызывать аллергии, раздражения, а в долгосрочной перспективе — даже гормональные сбои.

Чтобы избежать негативных последствий, важно внимательно изучать состав. Вот пять главных правил, которые помогут выбрать действительно безопасное средство.

Избегайте солей алюминия и цинка

Антиперспиранты блокируют потовые железы за счет солей алюминия (aluminum chloride, aluminum zirconium) или цинка (zinc oxide). Эти вещества образуют на коже защитную пленку, препятствующую потоотделению. Однако алюминий может накапливаться в тканях и вызывать воспаления, а также связывается некоторыми учеными с повышенным риском рака груди и болезней мозга (например, болезни Альцгеймера). Однозначного мнения у медицинского мира по поводу возможных рисков пока нет (потому что нет достаточного количества исследований), но лучше, наверное, не рисковать здоровьем?

В качестве альтернативы выбирайте натуральные дезодоранты без антиперспирантов. Например, на основе минеральных солей (квасцы), которые не блокируют пот, но предотвращают размножение бактерий. На этикетке они обозначаются как Potassium Alum.

Скажите «нет» парабенам

Парабены (methylparaben, ethylparaben, propylparaben) используются как консерванты, продлевающие срок хранения косметики. Они способны проникать через кожу и накапливаться в тканях. Некоторые исследования связывают парабены с нарушением гормонального баланса и увеличением риска ряда других заболеваний.

Безопасные дезодоранты используют натуральные консерванты: экстракты растений (например, розмарина) или эфирные масла с антибактериальным эффектом — например, лаванды, чайного дерева или эвкалипта.

Избегайте фталатов и синтетических ароматизаторов

Фталаты (diethyl phthalate — DEP) используются для фиксации аромата в косметике. Они могут оказывать эндокринное воздействие, нарушая выработку гормонов. Синтетические отдушки часто содержат до 200 химических соединений, вызывающих аллергию и раздражение. Ищите дезодоранты с натуральными ароматами, например, на основе эфирных масел или растительных экстрактов.

Избегайте триклозана и других антибактериальных агентов

Триклозан — мощное антибактериальное средство, которое нарушает баланс кожного микробиома, приводя к раздражению и аллергиям. Более того, исследования показывают, что он может влиять на гормональную систему и вызывать резистентность бактерий к антибиотикам.

Безопасные дезодоранты используют натуральные антибактериальные компоненты: экстракты шалфея, масла чайного дерева, кокосовое масло.

Обратите внимание на упаковку и формат

Некоторые упаковки выделяют вредные вещества при контакте с продуктом. Лучше выбирать средства в стеклянных или перерабатываемых упаковках. Кроме того, дезодоранты в форме стика или крема обычно содержат меньше химических стабилизаторов по сравнению с аэрозолями.

Эко-бренды предлагают дезодоранты в стеклянных баночках, а стики на натуральной основе упакованы в картонные тубы.