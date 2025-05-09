Почему весной часто болит голова: есть три причины

Весной у многих людей учащаются приступы головных болей, и это не случайно. Врач Пунам Кришан рассказала, какие факторы их могут спровоцировать.

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Высокий уровень пыльцы. Аллергия вызывает выделение организмом гистамина, что ведёт к воспалению слизистых оболочек и заложенности носовых пазух. А это, в свою очередь, провоцирует напряжение и головную боль.

Перепады атмосферного давления. Резкие смены погоды в межсезонье создают дисбаланс давления между окружающей средой и внутренними воздушными полостями тела, например, носовыми пазухами. Это может приводить к спазмам сосудов и головным болям.

Обезвоживание. Летом и весной люди больше потеют, теряя жидкость, что вызывает незначительное сокращение мозга и возникновение головной боли.

Пунам Кришан рекомендует людям, которые страдают от головных болей, следить за изменениями погоды и заранее готовиться к возможным перепадам давления, регулярно восполнять потерю жидкости и вести журнал собственных реакций организма на внешние раздражители.