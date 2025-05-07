Какой напиток снижает давление и защищает от деменции

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина рассказали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о напитке, который снижает давление и защищает от слабоумия. Выпуск с объяснением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

По словам Чехониной, такими свойствами обладает какао. В напитке содержатся особые вещества — полифенолы, которые благоприятно действуют на стенки сосудов и улучшают работу мозга, уточнила она.

«Ряд исследователей предполагают, что постоянное включение какао в рацион может снизить риск развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, например, деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона», — пояснила диетолог.

Кроме того, эти же вещества снижают активность ферментов, из-за которых повышается давление.

«Таким образом, полифенолы какао участвуют в нормализации давления при его повышенных значениях», — рассказала Чехонина.

Агапкин подчеркнул, что еще в напитке содержится магний, расслабляющий сосудистую стенку, что также способствует снижению давления.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали другое полезное свойство какао. По их словам, напиток способен защитить от рака кишечника.