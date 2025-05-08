«Вредные» фрукты, которы помогают похудеть

Одно из самых больших заблуждений о питании для снижения веса заключается в том, что нужно избегать фруктов. На самом же деле их включение в рацион даёт гораздо больше преимуществ, чем вреда, для здоровья.

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Бананы. Из одного большого банана можно получить 30 г углеводов и 3,5 г клетчатки. Также этот фрукт даёт чувство сытости и содержит микроэлементы, которые поддерживают мышечную функцию и баланс жидкости в организме.

Виноград. На одну чашку винограда приходится всего 100 калорий. Кроме того, в этом фрукте много воды, он богат антиоксидантом ресвератролом (полезен для сердца и защищает от старения).

Манго. На одно манго приходится около 200 калорий. Однако эти фрукты всё равно полезны для снижения веса. Их преимущества включают удовлетворение ежедневной потребности в клетчатке (5 г вещества на фрукт), наличие витамина А и более 100% суточной нормы витамина С.

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Арбуз. Он более чем на 90% состоит из воды. Это один из самых увлажняющих и низкокалорийных фруктов (одна чашка нарезанного кубиками арбуза содержит менее 50 калорий). Кроме того, в арбузе есть антиоксиданты.

Ананас. Этот фрукт богат антиоксидантами, в том числе витамином С. Из одной чашки ананаса вы получите 80 калорий, 2 г и 1 г белка.

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