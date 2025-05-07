Назван наиболее активный регион в теме ЗОЖ

Как сообщает контент-партнер "РГ" Pravda-nn.ru, Нижегородская область находится в числе регионов, наиболее активных в теме ЗОЖ наряду с Самарской областью, Республикой Башкортостан, Саратовской и Ульяновской областями. Об этом свидетельствует статистика форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Подсчитывалось число проектов и предложений, поступивших на форум со всех регионов России.

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При этом теме ЗОЖ было посвящено каждое пятое предложение по направлению Национальная социальная инициатива (НСИ) или каждое десятое из всех, поступивших на форум.

Предложения очень разнообразны и порою весьма неожиданны. Среди проектов - строительство спортплощадок в селах, специальные мобильные приложения для мотивации ЗОЖ, антивейпинговые квесты для подростков. Очень много предложений по стимулированию ЗОЖ для разных возрастов: от программ ГТО для малышей до продления активного долголетия пожилых людей.

В пресс-службе форума отмечают такие задумки, как создание многофункционального этнопарка с ипподромом, с помощью которого можно объединить спорт, этнокультуры и бизнеса. Или проведения VR-уроков здоровья в школах: ввести обязательный предмет "Основы здоровья" с виртуальными тренажерами первой помощи, генетическими тестами и челленджами для семей.

Финальной точкой форума станет очный двухдневный форум в Москве, где состоится презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству страны.