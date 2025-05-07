Назван наиболее активный регион в теме ЗОЖ

Нижегородская область вошла в число наиболее активных регионов в теме ЗОЖ
Как сообщает контент-партнер "РГ" Pravda-nn.ru, Нижегородская область находится в числе регионов, наиболее активных в теме ЗОЖ наряду с Самарской областью, Республикой Башкортостан, Саратовской и Ульяновской областями. Об этом свидетельствует статистика форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Подсчитывалось число проектов и предложений, поступивших на форум со всех регионов России.
При этом теме ЗОЖ было посвящено каждое пятое предложение по направлению Национальная социальная инициатива (НСИ) или каждое десятое из всех, поступивших на форум.
Предложения очень разнообразны и порою весьма неожиданны. Среди проектов - строительство спортплощадок в селах, специальные мобильные приложения для мотивации ЗОЖ, антивейпинговые квесты для подростков. Очень много предложений по стимулированию ЗОЖ для разных возрастов: от программ ГТО для малышей до продления активного долголетия пожилых людей.
В пресс-службе форума отмечают такие задумки, как создание многофункционального этнопарка с ипподромом, с помощью которого можно объединить спорт, этнокультуры и бизнеса. Или проведения VR-уроков здоровья в школах: ввести обязательный предмет "Основы здоровья" с виртуальными тренажерами первой помощи, генетическими тестами и челленджами для семей.
Финальной точкой форума станет очный двухдневный форум в Москве, где состоится презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству страны.