Диетолог перечислила признаки скрытого голода

Синдром скрытого голода – это состояние, когда человек не получает достаточного количества необходимых питательных веществ в пище, при том, что голода как такового он не ощущает.

О признаках такого состояния в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По её словам, на это могут указывать запоры, депрессивность, сухость кожи и постоянное чувство усталости.

«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний, – предупредила медик. – Недостаток витаминов влияет на биохимические процессы на клеточном уровне».

При этом Дианова подчеркнула, что скрытый голод может привести к ускорению старения. Среди его основных причин диетолог назвала современный ритм жизни и нехватку времени на приготовление пищи.

«Мы считаем, что работа важнее, и с этим трудно не согласиться. Но впоследствии первичная коррекция лекарственными препаратами возникших дефицитов витаминов и микроэлементов может обойтись дороже, так как качественные препараты стоят немалых денег», – резюмировала врач.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дианова назвала продукты с полезным для сердца антиоксидантом.